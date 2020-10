Se billedserie Katrine Ohlendorff elsker den kreative skabelsesproces, når hun går i gang med kagerne. Til hverdag underviser hun i dansk og oldtidskundskab på 'Amtet', og er cheftræner for U19-pigeholdet i Roskilde Håndbold. Foto: DR

Kage-Katrine er bagerdygtig

Roskilde Avis - 10. oktober 2020 kl. 16:45 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen

Den Store Bagedyst har taget hul på sin 10. sæson på DR1, og én af de hektiske kagebagere er Katrine Ohlendorff. Den 31-årige tidligere elev på Roskilde Gymnasium underviser nu selv i oldtidskundskab og dansk samme sted, og i sin fritid er hun cheftræner for U19-pigeholdet i Roskilde Håndbold.

Alene den tjans udfylder op til 15 timer af hendes sparsomme fritid, men alligevel syntes Katrine Ohlendorff, at hun var nødt til at være med i årets udgave af Den Store Bagedyst.

- Jeg tror, jeg gjorde det ud fra et ønske om at gøre noget for mig. Jeg er enormt meget noget for alle mulige andre - som lærer og som håndboldtræner. Men i Den Store Bagedyst sætter jeg mig selv i centrum, siger hun.

En skabende proces Så langt tilbage Katrine kan huske, var hun med i køkkenet sammen med sine forældre. Senere, i de tidlige teenageår, begyndte hun at interessere sig for kager, og hun var ofte i gang i køkkenet, når hendes forældre kom hjem fra arbejde.

Men en mere fokuseret interesse blev antændt for to år siden, da hun skulle være gudmor for en venindes søn. Her kreerede Katrine dåbskagen, og siden har hun blot fordybet sig yderligere i opskrifter, fondant og glaze.

Katrines yndlingskage i hele verden er

fransk citrontærte med marengs. Foto: DR



- Jeg synes, det er rigtigt sjovt at lære noget. Når jeg laver kager, kan jeg udvikle mig og være kreativ. Det er en skabende proces, og det er smaddersjovt, siger Katrine, som af alle kager i verden nok elsker fransk citrontærte med marengs allermest.

Opdateret værktøj Katrine har været i gang med forberedelserne siden februar, hvor deltagerne fik mappen med alle opgaverne til programmet på nær de hemmelige. Tid er dog ikke den ressource, Katrine har mest af, så hun har måttet bide bagningen lidt over i mindre etaper.

- Jeg har haft nogle timer her og dér. Jeg har ikke altid kunnet nå hele kagen, men har kunnet prøve enkelte ting af mellem arbejde og håndbold, fortæller hun.

Optagelserne til tv-programmet forløb fra midten af maj til starten af juli, og Katrine lærte både en masse undervejs og bagefter.

- Indlæringskurven blev faktisk stejlere efterfølgende. I programmet bliver der meget fokus på den næste opgave - men efter jeg har fordøjet det, har jeg kunnet opdatere værktøjskassen med de ting, jeg har fået med mig, fortæller hun.

Lyser op med kage Det hænder med jævne mellemrum, at udfordringerne i køkkenet på Fælledvej kaster kage af sig til kollegerne på lærerværelset.

- Jeg havde faktisk kage med i mandags. Jeg kan godt lide at gøre andre glade, og jeg oplever bare, at kage er et lille lysglimt i hverdagen. Ikke mindst i et regnvådt og vindblæst efterår. Det giver også mig noget, siger hun.

Den Store Bagedyst vises hver lørdag aften på DR1 og kan streames på DRTV.