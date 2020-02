Kærligheds- musik på Gimle

Bandet Fastpoholmen spiller i Tanken på Gimle fredag 14. februar, hvor der er valentinsdag. I den anledning har bandet besluttet, at der skal være ekstra fokus på kærlighed! Der spilles ekstra mange kærlighedssange og publikum opfordres til selv at invitere nogen med i kærlighedens ånd, og være med til at sprede kærligheden. Fastpoholmen spiller en musikalsk cocktail på en base af reggae og folk, med noter af indie, balkan, dub og jazz.