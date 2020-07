Kærlighed til din bil mens du shopper: Bilvasken Car Love er åbnet på RO's Torv

Car Love bilvask er netop åbnet på RO's Torv. Du finder bilvasken i centrets P-hus ved Øst-indkørslen, og her har du mulighed for at aflevere din bil og få den rengjort, mens du shopper, går i biografen og klarer dine daglige gøremål.

-Vi er glade for at kunne tilbyde vores kunder en ny mulighed her på RO's Torv, nemlig Car Love, som netop er åbnet i vores parkeringshus. Med Car Love har man mulighed for at slå to fluer med ét smæk, og få rengjort bilen, mens man handler, siger centerchef Lisbeth Wilstrup.