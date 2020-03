Kaboom i Hedeboparken

Sent mandag eftermiddag lød der et drøn fra et kanonslag i Hedeboparken. Braget blev meldt til politiet, som tog ud for at finde ud af, hvem der havde smidt kanonslaget. Det lykkedes ikke, selv om en 56-årig mand fra en af lejlighederne først blev mistænkt for at være synderen. Han nægtede ethvert kendskab til kanonslag, men fortalte, at han havde set nogle piger, der havde affyret kanonslag i området. Det lykkedes ikke for politiet at finde pigerne.