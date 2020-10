Pierre Overgaard ses her yderst til højre ved et pressemøde i KFUM?s klubhus på Snebærvej i det østlige Roskilde.

KFUM-skilsmisse i sportslig succes

Mens Roskilde KFUMs bedste fodboldholde klarer sig bedre end nogensinde og har succes med en placering midt i 2. Division Øst, er der kommet en skilsmisse i ledelsen, hvor den mangeårige sportschef Pierre Overgaard har valgt at forlade sin stilling til nytår.

Han ønsker ikke yderligere at uddybe, om uenighederne drejer sig om den sportslige eller økonomiske satsning i kampen for at overleve i 2. Division efter den flotte oprykning i foråret.