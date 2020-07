KFUM?s hjemmebane på Lillevang skal forbedres på en række punkter for at kunne leve op til kravene, når klubben skal spille i 2. division. Foto: Jan Partoft

KFUM ønsker 1 mio. til divisions-stadion

Roskilde Avis - 18. juli 2020

Roskilde KFUM, der netop har sikret sig oprykning til 2. division, har nu sendt en ønskeseddel for over 1 million til kommunen. Pengene skal bruges til at forbedre faciliteterne på klubbens anlæg ved Lillevang, så det kan godkendes til divisions-fodbold.

Divisions-foreningen kræver en vis standard på de anlæg, hvor der spilles. Det gælder både tilskuer-faciliteter, omklædning-forhold og en række andre installationer.

Roskilde Kommune kunne henvise til, at der allerede eksisterer et anlæg i Idrætsparken ved Rådmandshaven, hvor KFUM kunne spille sine nye divisions-kampe.

Men det ønsker klubben ikke, da den vil bevare den intime klub-atmosfære omkring Lillevang, der har skabt den store succes med oprykning.

Sparer på Idrætsparken

Politisk kan KFUM nok forvente betydelig opbakning til sine ønsker, efter at kommunen gennem årene har givet betydelig støtte til FCR, som nu er røget ned i 2. division, så Roskilde til den kommende sæson har hele to hold i samme række.

Efter at domkirkebyen nu ikke længere har et hold i 1. division, der er fodboldens næstbedste række i landet, kan kommunen spare de betydelige udgifter på op mod 10. mio., der var planlagt til varme i banen og andre forbedringer på anlægget i Rådmandshaven.

Selv om kommunen for tiden ikke har mange penge i kassen, kan den låne ekstraordinært billigt til nye anlæg, ifølge nye corona-bestemmelser der er indført for at sætte gang i hjulene og undgå arbejdsløshed,

I første omgang skal Divisionsforeningen, kommunen og klubben nu i fællesskab gennemgå anlægget på Lillevang for at finde frem til, hvilke forbedringer der er absolut nødvendige, hvis KFUM skal kunne spille sine hjemmekampe her.

