Undervisningen i Roskildes skoler kan blive bedre ved en aftale med lærerne og andre grupper i skolen, mener De Konservative.

Send til din ven. X Artiklen: K-udspil i slutspurten af Roskildes valgkamp: Ny aftale i skolerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

K-udspil i slutspurten af Roskildes valgkamp: Ny aftale i skolerne

Roskilde Avis - 20. november 2017 kl. 09:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et af formålene med Skolereformen var, at den enkelte skole skulle være mere frit stillet i forhold til at tilrettelægge arbejde. Denne del af reformen bakker Det Konservative Folkeparti op om.

Vi må imidlertid konstatere, at der ikke er skabt ro om kommunens folkeskoler . Tværtimod er mange lærere demotiverede med et dårligt arbejdsmiljø til følge, og det går i sidste ende ud over undervisningen og eleverne. Det kan ingen være tjent med.

Bl.a. inspireret af Høj-Taastrup med den konservative borgmester Michael Ziegler, der har etableret et samarbejds-grundlag omfattende alle medarbejdergrupper i folkeskolen, foreslår vi, at Roskilde kommune indleder en dialog med de lokale skoleledere og alle grupper af medarbejdere.

Formålet er at etablere et fornuftigt samarbejde på den enkelte skole og dermed skabe ro om folkeskolen.

Ved at indgå i en konstruktiv dialog med skolernes medarbejdere påtager vi os det arbejdsgiver-ansvar, der må forventes af en kommune med 18 folkeskoler.

Det er vigtigt, at et nyt samarbejdsgrundlag respekterer ledelsesretten, herunder at et aftalt undervisnings-maksimum ikke griber ind i ledelsesrummet.

Formålet er at forbedre arbejdsvilkårene for lærerne og de øvrige medarbejdere for at nedbringe stress og sygefravær, hvilket er et af målene i det netop indgåede budget-forlig med fem af byrådets syv partier.

Vi ønsker fokus på elevernes indlæringsevne og færre vikarer, så der kommer en robust kvalitet i undervisningen.

Dette tiltag skal ses i sammenhæng med det massive løft af de fysiske rammer og forbedring af faglokaler og indeklima, som Det Konservative Folkeparti har støttet i flere budgetforlig.

Vi ønsker at skabe ro og ordentlige arbejdsvilkår i folkeskolen og dermed også sende det signal til arbejdsmarkedet, at Roskilde Kommune som arbejdsgiver ønsker at tiltrække de bedste lærere og medarbejdere, og at skolelederne derigennem får de bedste muligheder for at rekruttere nye lærere.

Vi opfordrer derfor Roskildes kommende borgmester til at indlede en dialog med medarbejdere og skoleledere med det klare formål at få skabt ro og fremgang til gavn for elever og lærere.

Lars Lindskov, konservativt byrådsmedlem.

Klaus Aare Bang, formand for Roskildes Konservative Vælgerforening.