Jyllingemand truede politiet

Det hele startede med, at en politipatrulje undersøgte to biler på en parkeringsplads ved 1-tiden natten til mandag, mens en betjent talte med føreren af det forreste køretøj, talte den anden betjent med føreren af det bagerste køretøj. En passager fra den bagerste bil var under kontrollen steget ud af bilen, og var aggressiv mod ordensmagten.

Passageren trak en stavlygte, som han lyste betjentene i ansigtet med, mens han truede med lygten over hovedet. Politiet besluttede at anholde manden, der var påvirket af narko.

Han blev sigtet for trusler mod politiet, og for at modsætte sig anholdelsen. Den 26-årige blev efterfølgende tilset på skadestuen for småskrammer. Føreren af den ene bil, en 24-årig mand fra Taastrup blev desuden anholdt og sigtet for narkokørsel.