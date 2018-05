Se billedserie Seks lokale medlemmer af Sjællands Regionsråd var med til mødet på Katedralskolen. Fra venstre ses: Tina Boel (SF), Gitte Simoni (DF), Annemarie Knigge (S), ordstyrer Torben Dalby, Evan Lynnerup (V), Chr. Wedell-Neergaard (K) og Jørgen Holst (El). Foto: Kenn Thomsen

Justeringer på vej i regionens sygehusplan: Fortsat senge i Roskilde

Roskilde Sygehus har gode chancer for at bevare sine kvalitets-senge og forskellige afdelinger med specialer, selv om den hidtidige sygehusplan ifølge administrationen i Region Sjælland skulle udelukke denne mulighed.

Den nye situation kom frem torsdag aften ved et møde med 80 deltagere på Roskilde Katedralskole, arrangeret af den lokale Sygehusgruppe.

Her bød skolens rektor Claus Niller velkommen. Derefter blev debatten styret af Torben Dalby Larsen, der er chef for den store koncern Sjællands Medier, som bl.a. omfatter Roskilde Avis og Roskilde Dagblad.

Et helt afgørende indlæg kom fra Gitte Simoni (DF), der både er medlem af Roskilde Byråd og partiets gruppeformand i Regionsrådet. Hun forklarede, at den nuværende Sygehusplan fra 2010 ikke er 'støbt i beton, men godt kan justeres, når virkeligheden ændrer sig'.

Hun var enig med Sygehusgruppen om, at det derfor bliver nødvendigt at bevare senge og specialer på Roskilde Sygehus, fordi der ikke bliver plads nok på de andre hospitaler og det planlagte nye hovedsygehus i Ølby ved Køge.

Syg regionsrådsformand

DF indtager i øjeblikket en helt afgørende nøglerolle i Sjællands Regionsråd. Efter sidste valg i november skiftede partiet side og forlod sine hidtidige samarbejdspartnere på den borgerlige fløj for i stedet at stemme for socialdemokraten Heino Knudsen som ny regionsrådsformand, sammen med SF og LA.

Dermed er Heino Knudsen nu helt afhængig af DF's støtte og kan ikke ignorere partiets ønsker.

Heino Knudsen skulle også have deltaget i sygehusmødet på Katedralskolen men meldte afbud i sidste øjeblik pga. en kraftig forkølelse, som han skulle have fået ved sine 1. maj-taler i silende regn, bl.a. på Hestorvet i Roskilde.

Kaos i Holbæk

Under debatten kom der mange spørgsmål fra deltagerne i salen. Bla. om den fremrykkede flytning af akutmedicinsk modtagelse fra Roskilde til Holbæk, hvor der er opstået kaos pga. overbelægning og manglende personale.

Chr. Wedell-Neergaard (V), der i sidste periode var formand for regionens sygehusudvalg, indrømmede, at man havde undervurderet opgaven. Først og fremmest fordi personalet fra Roskilde ikke ville flytte med, så der nu mangler ansatte og bruges mange vikarer.

Flere læger og sygeplejersker deltog også ved mødet og kunne fortælle om, hvordan det nye it-system 'Sundhedsplatformen' nu har ført til, at sygehusene behandler færre patienter end før på den samme tid. De forstod ikke, at Region Sjælland var hoppet på systemet sammen med hovedstaden i stedet for først at vente og se, hvordan det gik der.

Chr. Wedell-Neergaard (K) var på ny ærlig nok til at indrømme, at det er noget skidt, når sundhedssystemet bliver dårligere af at indføre noget, der skulle give en bedre behandling.

Glad sygehusgruppe

Ved afslutningen af mødet var både talsmand Paul Bundgaard og den øvrige Sygehusgruppe særdeles tilfreds med resultatet. De mener, at situationen nu ser bedre ud for fremtiden på Roskilde Sygehus, end det har været tilfælde i mange år. Både Bundgaard og flere af de øvrige deltagere har arbejdet hårdt for at nå så langt, og de ser den nye situation som et resultat af bla. denne índsats.

