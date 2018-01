Julie på CP-landsholdet Viby-virksomheden sponsor for DBU-hold

Julie Bruun, der er direktør og ejer af den store virksomhed CP i Viby, har underskrevet en aftale om at være sponsor for det danske fodboldlandshold med samme navn.

CO står for Cerebral Parese (spastisk lammelse), og derfor kalder spillerne med passende selvironi det også for 'spasser-landsholdet', som nu gennem 12 år har været et af de officielle team under DBU (Dansk Boldspils Union).