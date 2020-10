Julemærkehjem med vokseværk

Formanden for Plan- og Teknikudvalget Jens Børsting (S) fremlagde en lokalplan for dette ved byrådets møde onsdag.

- Vi har oplevet en succes med det flotte julemærkehjem, og når der nu er mulighed for at få endnu flere arbejdspladser til byen, skal kommunen sørge for, at det er muligt. Julemærkehjemmet udfører en vigtig social opgave, og det bør vi støtte.