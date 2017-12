Artiklen: Julehygge i Sct. Hans Have: Ny pris varmer julehjertet

Julehygge i Sct. Hans Have: Ny pris varmer julehjertet

Den nyslåede prisvinder af Roskildes Socialøkonomiske pris for 2017 Sct. Hans Have har i de seneste weekender emmet af hygge og jul i både den lille cafe og i drivhusene. Og du kan stadig nå at komme forbi i dag søndag.

Som altid er det stifter og udvikler af stedet Stine Goltermann, der står i drivhuset, mens partner Lars Fenger står for cafeen, der i anledning af højtiden er pyntet med stjerner og gran.

Her kan man enten kan slå sig ned for at nyde nogle af lækkerierne eller hvor man kan kigge på nogle af de mange dekorationer og grønne finurligheder.

Stolt og glad

Stine Goltmann er stolt og glad for den flotte pris, som består af i 35.000 kroner og selvfølgelig den ærefulde hæder.

- Jeg er forbavset over, hvor meget prisen egentlig betyder for mig, siger hun glad og også en smule overrasket.

- Jeg troede slet ikke, at den slags betød noget for mig, men det har jeg fundet ud af, at det gør.

Hun er specielt glad for de mange indstillinger og begrundelser, folk har sendt ind. Mennesker, der bruger Sct. Hans Have, og som er begejstrede.

- Jeg glæder mig til at læse alle indstillingerne igennem, så jeg kan se, om folk er glade for det, vi tror eller måske for noget helt andet.

Visionen for Sct. Hans Have er at fremme den mentale sundhed gennem natur, kultur og fællesskab. Man kan læse mere om stedet på scthanshave.dk.