Juicetyv stak af over skinnerne

En tyv stak af over skinnerne, da personalet i en kiosk ville tilkalde politiet, efter at han havde stjålet en juice i forretningen. En medarbejder fulgte efter manden ud på perron fem, da denne så tyveriet. Her sagde tyven, at han var villig til at betale de 30 kroner, drikken kostede. Da det ikke var nok for medarbejderen, stak han af. Han løb over skinnerne, hoppede over et hegn og løb videre af Køgevej.