Joy Mogensen førte en effektiv valgkamp, der politisk gjorde hende til ?dronning af Roskilde?. (Foto: Annette Gundlach)

Joys kåring - Roskilde-borgmester lover samarbejde fremfor enevælde

Roskilde Avis - 04. december 2017 kl. 17:28 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Roskildes nye Byråd for perioden 2018-22 holdt konstituerende møde mandag aften, var det samtidig en kåring af borgmester Joy Mogensen (S) som byens ubestridte førstedame.

I kraft af sine 15.000 personlige stemmer ved valget 21. november sørgede hun for, at Socialdemokratiet for første gang i Roskildes historie fik rent flertal med 16 ud af byrådets 31 pladser. Derfor var der ikke så meget at være i tvivl om.

I forhandlingerne om en ny konstituering, der foregik allerede valgnatten på rådhuset, deltog først de partier, der havde lovet igen at pege på hende som borgmester: Enhedslisten, SF og Radikale. Dernæst blev også Konservative og senere Venstre og Dansk Folkeparti inddraget.

I løbet af et par timer var der aftalt en bred konstituering om fordelingen af pladserne i byrådets forskellige udvalg og de vigtige formandsposter, der i det lokale folkestyre nærmest kan sammenlignes med ministre.

Mange S-formænd

Efter Socialdemokratiets store fremgang besætter partiet nu de fleste af formands-pladserne:

Morten Gjerskov i Sundheds- og Omsorgsudvalget, Claus Larsen i Kultur- og Idrætsudvalget. Tomas Breddam i Plan- og Teknikudvalget, Jette Henning i Skole- og Børneudvalget samt Karim Arfaoui i Klima- og Miljøudvalget.

Kun Beskæftigelses- og Socialudvalget gik til Venstres leder Bent Jørgensen, mens den konservative Lars Lindskov fortsætter som formand for Erhvervsudvalget.

På konstituerings-mødet mandag skulle denne fordeling bekræftes, og partierne kom med indstillinger til deres pladser i forskellige udvalg, nævn og kommissioner.

Samarbejde begge veje

Forhenværende borgmester Poul Lindor (S), der har størst anciennitet, når man lægger hans tid i Ramsø og Roskilde sammen, startede mødet med valget af Joy Mogensen.

I sin takketale forklarede Roskildes nu 37-årige borgmester derefter, at den sikre valgsejr også giver et tilsvarende stort ansvar:

- Jeg er meget bevidst om, at Socialdemokratiet ikke må tromle de andre partier - bare fordi vi kan. Tværtimod ønsker vi et samarbejde med andre, og vi er klar til at gå på kompromis.

- Men samarbejde går jo begge veje. Jeg forventer derfor også, at de øvrige partier er indstillet på at finde fælles løsninger og ikke bare lader os om at klare det hele.

- Efter min mening giver det bedre og mere holdbare afgørelser, når flere partier og en stor del af byrådet står bag beslutningerne. Så virker det samarbejdende folkestyre bedst i vores lokale demokrati, sagde Joy Mogensen i sin tiltrædelsestale for den kommende byrådsperiode.

tk