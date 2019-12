Se billedserie Joy Mogensen i Roskildes gågade. (Foto: Anders Ole Olsen)

Joy vender tilbage: Takker for støtten

Roskilde Avis - 20. december 2019 kl. 10:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskildes tidligere borgmester og Danmarks nuværende Kultur- og Kirkeminister Joy Mogensen vender tilbage til arbejdet 1. januar.

Hun har holdt orlov, fordi hun mistede sin lille nyfødte datter tidligere på året.

På Facebook skriver hun: Det er svært at finde ud af hvornår det rigtige tidspunkt for at komme tilbage på arbejde er, og det er meget individuelt hvornår man er klar. Men for mig er det rigtigt at komme tilbage nu. Det er lige så stille begyndt at krible i mig for at komme i gang igen. Og de sidste uger er jeg begyndt at forberede mig på den vigtige opgave det er, at skabe et mere aktivt og deltagende Danmark. For det er jo det, især kulturlivet og kirken skal kunne; inspirere og motivere os til at være den bedste version af os selv.

Stor støtte Alle jer der har skrevet og støttet mig, tusinde tak. I har betydet mere end I aner.

Min vej tilbage er blevet sikret først og fremmest takket være en klog chef og vores alle sammens Statsminister...! Og tak, Mette Frederiksen - bare tak herfra og til evigheden for at give mig lov til at være mor før minister, selvom mit barn døde.

En kæmpe tak til folketingsgruppen og mine ministerkolleger for støtte og for at holde mig orienteret om det politiske liv, og til ministeriernes embedsmænd for at hjælp og forståelse.

Tak til mange Også tak til chefens alt for udskældte stabschef, Martin Rossen, for at være en støtte, der hele tiden har fulgt op på statsministerens ønske om at tage ethvert menneskeligt hensyn til mig.

Jeg under alle en god chef, trofaste venner, gode kolleger og den støtte, jeg har mærket. Jeg glæder mig til hverdagen med jer i det nye år.

Af respekt for de to ministre, der varetager mine opgaver, kommer jeg ikke til at udtale mig til medierne om politik, før jeg begynder på arbejde igen efter nytår. Indtil jeg begynder igen, er det Udviklingsminister Rasmus Prehn og Transportminister Benny Engelbrecht, der er fungerende ministre henholdsvis på kultur- og kirkeområdet. En helt særlig, hjertelig tak til dem, for at have passet og udviklet det så dygtigt, som de har.

Vi ses snart - Joy