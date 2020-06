Joy stiller op i Slagelse

Roskildes borgmester i årene 2011-2019, den snart 40-årige Joy Mogensen, som i det sidste år har været kultur- og kirkeminister, skal nu være folketings-kandidat for Socialdemokratiet i Slagelse.

I Roskilde havde flere ellers arbejdet for, at hun skulle opstilles her og erstatte det nuværende folketingsmedlem Mette Gjerskov, men den plan er nu opgivet.