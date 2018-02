Se billedserie Gadeløbet bliver det største cykelløb i Roskilde, siden Danmark Rundt var forbi sidste gang. (Foto: Jan Partoft).

Joy stiller op for Erling ved mindeløb

25. februar 2018

Borgmester Joy Mogensen stiller op ved det store mindeløb for Roskildes kendte cykelfotograf Erling J. Pedersen torsdag den 24. maj.

- Jeg har jo kendt ham gennem alle mine år i Roskilde og ved, hvilken stor betydning, som han havde for vores lokalsamfund, forklarer hun.

Joy Mogensen mødte ham første gang, da hun var flyttet til byen for at studere på RUC og blev formand for den lokale afdeling af DSU.

- Så skulle jeg op på avisen for at blive interviewet, og der blev også taget et billede. Var det Erling, spurgte de andre, da jeg kom tilbage. Det vidste jeg ikke.

- Men så spurgte de, om det var en stor mand, og så var vi ikke i tvivl.

Han blinkede til mig

I de følgende år mødte Joy Mogensen fotografen oftere og oftere rundt om i Roskilde, efter at hun kom i byrådet fra 2005.

- I starten syntes jeg nok, at han kunne være lidt bøs, når han hersede med en for at man skulle stå nøjagtig, som han nu syntes.

- Men da jeg blev borgmester, kunne han vist godt mærke, at jeg i starten fandt det hele lidt overvældende.

- Når han så skulle tage billeder, blinkede han til mig for at fortælle, at det var OK. Så forstod jeg, at han godt kunne lide mig, og det nok skulle gå alt sammen.

- Efterhånden fandt jeg ud, at Erling jo var en institution i Roskilde og var med overalt. F.eks. husker jeg ham fra valgnatten i 2013, hvor han var med hele vejen, ind til konstitueringen var helt på plads hen på morgenen.

- Han var ganske enkelt et gennemgående holdepunkt i Roskildes lokale historie gennem de sidste mange år. Erling har lavet vores lokale fotoalbum, lige som man har i mange familier.

Alle skulle med

Joy Mogensen husker, hvordan Erling altid sørgede for få så mange som muligt med på billedet.

- Selvfølgelig er det vigtigt i en avis, at folk kan genkende sig selv og mange andre.

- Men han gjorde det også, fordi han mente, at alle hørte med i vores lokale samfund, både høj og lav, ung og gammel.

- Sådan vil jeg altid huske ham, og derfor er det helt rigtigt at mindes ham nu med et stort cykelløb, siger Joy Mogensen.

Erlings mindeløb

Til minde om Roskildes store pressefotograf, Erling J. Pedersen, der i sine unge dage var blandt landets bedste cykelryttere, afvikles torsdag den 24. maj et stort gadeløb.

Arrangør er Roskilde Cykle Ring og Roskilde Avisog hans gamle kammerat Dan Hacke i samarbejde med en række andre.

Løbet har start og mål ved Stændertorvet.

Ruten på 2,6 kilometer går gennem Skomagergade, Støden, Byvolden, Maglekildevej, Bondetinget, Fondens Bro, Palæstræde, Sankt Ols Gade, Sankt Ols Stræde, Sankt Peders Stræde og Algade.

Først køres en afdeling med deltagelse af gamle storryttere, der tager nogle få omgange.

Derefter stiller nogle af landets bedste ryttere op i feltet, som skal gennem ruten 25 gange.

Roskilde Garden stiller op på Stændertorvet og underholder publikum.