Se billedserie I BusinessHouse er det en del af fællesskabet, at der holdes julefrokost for alle virksomhederne i huset. Foto: Jan Partoft

Johnny Schäffer i Business House: Julefrokost er en del af fællesskabet

Roskilde Avis - 29. november 2019 kl. 06:55 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fællesskabet er sikret hos de cirka 50 små virksomheder, der holder til i Jernbanegade 23 hos BusinessHouse, da det er en af de grundlæggende idéer med stedet.

- Julefrokost er bare et af flere sociale arrangementer, vi holder her i BusinessHouse, siger Johnny Schäffer, der ejer stedet.

- Her er virksomhederne typisk på en til tre personer, og så går man ikke ud for at fejre julefrokost. Når vi samles her, så styrker det fællesskabet på kryds og tværs.

- Vi køber maden udefra, og nogen gange har vi også haft en eller anden form for underholdning, men de fleste her foretrækker faktisk, at vi nøjes med hinandens selskab. Det giver en god mulighed for at få snakket sammen med nogen fra andre end dem man ser til daglig.

Festlighederne omkring jul er kun et af flere arrangementer, der er hos BusinessHouse. Påsken, sommeren og månedssamlinger er nogle af de muligheder, der bruges til at være sammen.

- De sociale aktiviteter er lavet for at få folk ud af deres kontorer og være med i fælleskabet, det er med til at styrke hverdagen, at vi har noget sammen, siger Johnny Schäffer.

- Så er det lettere at spørge nogle af de andre om hjælp, hvis man kender dem.

- Jeg sørger for, at arrangementerne bliver lagt på forskellige ugedage og tidspunkter, så alle har en mulighed for at være med. Måske ikke hver gang, men bare til nogle af arrangementerne.

Kunne selv

BusinessHouse har eksisteret siden 2001, hvor der ikke var mange tilbud om kontorfælleskaber til små eller nystartede virksomheder.

- Det var vist kun CAT i Trekroner, hvor jeg selv var, der fandtes, siger Johnny Schäffer.

- Så tænkte jeg, det kunne jeg også lave. Det var i første omgang tænkt som et sted, hvor små it-virksomheder kunne samles, jeg havde jo selv Internetservice.

- Heldigvis blev det til et sted, hvor mange forskellige virksomheder holder til, det giver et lang bedre fællesskab.

- Hvis det havde været et rent it-fælleskab, så havde BusinessHouse, nok ikke eksisteret i dag.

- Mangfoldigheden betyder at stedet ikke er så konjunkturfølsomt, siger Johnny Schäffer.