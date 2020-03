Genbrugspladserne i Roskilde bør genåbnes - i hvert fald et par dage om ugen.

Artiklen: JetteTjørnelund: Luk nu op for genbrugspladsen

JetteTjørnelund: Luk nu op for genbrugspladsen

- Vi kommer til at drukne i haveaffald og andet skrald, hvis vi ikke gør noget. Derfor bør genbrugspladserne i Roskilde genåbnes mindst et par dage om ugen.

- Genbrugspladser er i dag ikke på listen over kritiske funktioner, men det er faktisk kritisk. Affaldet vil hobe sig op og blive smidt de forkerte steder, hvis der ikke snart bliver fundet en løsning, siger hun.

Jette Tjørnelund mener, at med præcise retningslinjer kan folk sagtens færdes på genbrugspladsen og samtidig fastholde en sikker afstand til hinanden.

- Genbrugspladserne er mange steder lukket med henvisning til en vejledning fra Kommunernes Landsforening. Men andre holder åbent, f.eks. i Silkeborg, hvor det er lykkedes at få sådan en ordning til at fungere.

Sikre retningslinjer Hun ønsker, at Kommunernes Landforening laver nye fælles retningslinjer, hvor man imødekommer dette store behov og samtidig sikrer mod smittespredning.

- Mange borgere går hjemme i disse dage og bruger tiden i haven eller rydder op i hus og lejlighed. Erhvervslivet gør, hvad de kan for at holde hjulene i gang.

Derfor giver det også god mening at åbne genbrugspladsen i to-tre dage om ugen som minimum for private. I samme ombæring kan åbningstiden for erhvervslivet udvides, mener Jette Tjørnelund.