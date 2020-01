Se billedserie De kaotiske tilstande i svømmehallen kommer til at koste kassen.

Send til din ven. X Artiklen: Jette Tjørnelund (V): Svømmehalskaos koster kassen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jette Tjørnelund (V): Svømmehalskaos koster kassen

Roskilde Avis - 22. januar 2020 kl. 08:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er skidt for kommunen og borgerne, at økonomien i det risikofyldte svømmehalsprojekt er ude af kontrol. I sidste ende er det nemlig kun borgerne til at betale regningen, siger Venstres spidskandidat Jette Tjørnelund.

Læs også: Borgmester kræver en vandtæt plan for svømmehallen

Byrådet bevilligede lige før jul endnu 20 millioner kroner for at skabe ro om projektet. 20 mio. kroner svarer til det dobbelte af, hvad kommunen bruger til forbedring af indeklima og renovering skolerne om året, et års budget i en mindre daginstitution eller løn til omkring 40 medarbejdere på velfærdsområdet i et år. Så det er et beløb, der kan mærkes, mener hun.

- Borgmesterens nylige melding om manglende overblik over økonomi og tidsplan er foruroligende. Det er velkendt, at kaos koster kassen i byggeprojekter og jeg kan derfor godt frygte, at der er flere svømmehalsregninger på vej.

Det er et politisk ansvar, at kommunen befinder sig i en uvant rolle som totalentreprenør på svømmehalsprojektet med de store økonomiske risici, der følger med. Erfarne entreprenører betakkede sig for at stå for projektet ved Roskilde Badet, men den advarsel blev overhørt.

Venstres alternative forslag om et en svømmehal i Trekroner på bar mark blev afvist af et smalt flertal med S i spidsen uden nærmere undersøgelser. Dermed fik forvaltningen en opgave som færreste misunder dem. Nu gælder det om at begrænse lærepengene og regningen til borgerne mest muligt.

relaterede artikler

Modstanderne i svømmehals-krigen: Her gik det galt 16. januar 2020 kl. 20:02

Fyring ved svømmehal - Roskilde Kommune utilfreds med entreprenør og teknikere 09. januar 2020 kl. 05:35

Lastbilerne buldrer forbi: Peter venter på næste ulykke 08. januar 2020 kl. 20:34