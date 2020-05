Jette Tjørnelund (V): Godt Roskilde slap med billigere udligning

- Vi har presset på for at færrest mulige ville opleve velfærdsforringelser som følge af udligningsreformen. Det glæder mig, at regningen til Roskilde nu er blevet barberet kraftigt ned.

- Ifølge regeringens første udspil stod Roskilde til at skulle aflevere 45 mio., som nu er reduceret til 18,6. Det er stadig et betydeligt beløb for den trængte kommunekasse, men kommunen har et godt skattegrundlag og bør kunne håndtere at skulle aflevere sådant et beløb mere til mindre velstillede kommuner uden at skulle ty til skattestigninger.