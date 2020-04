Jette Tjørnelund (V): Forældre skal ikke betale for ubrugte børnepladser

Venstres leder i Roskilde Byråd Jette Tjørnelund foreslår, at børnefamilier ikke skal betale for pasning, når den er lukket pga. corona.

Roskilde Avis - 03. april 2020 kl. 09:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Forældrene bør have kompensation for lukkede daginstitutioner, når de ikke må bruge dem til deres børn, siger Jette Tjørnelund.

Venstres leder i Roskilde Byråd foreslår, at kommunen foreløbig kompenserer for perioden frem til 1. april

- Vi synes, det er urimeligt, hvis forældre skal betale for en pasning, som de selv må stå for samtidig med de varetager arbejde hjemmefra.

- Børnepasning og SFO er en tung post på budgettet hos børnefamilier. Samtidig oplever mange desværre at få en fyreseddel i disse tider, og det presser især økonomien for de børnefamilier, der ikke har for meget i forvejen.

Jette Tjørnelund henviser til, at flere andre kommuner indfører tilsvarende ordninger, bl.a. i landets næststørste by Aarhus. Samtidig henviser hun til, at Venstres folketingsgruppe har fremlagt en model, hvor staten betaler kommunens øgede udgifter, når der kompenseres for manglende børnepasning.

- Vi står i en helt ekstraordinær situation, og derfor kunne Roskilde kommune forsvare at opkræve betaling uden pasning i en kort periode. Men nu bliver det for en længere periode, og derfor bør forældrene slippe for at betale for vuggestue, børnehave, SFO og klubtilbud, forklarer Jette Tjørnelund.