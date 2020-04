Venstres leder Jette Tjørnelund fortæller om opgaven som oppositions-leder i Roskilde Byråd under corona-krisen.

Send til din ven. X Artiklen: Jette Tjørnelund: Balancegang for oppositionsleder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jette Tjørnelund: Balancegang for oppositionsleder

Roskilde Avis - 30. april 2020 kl. 00:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under corona-krisen er det ekstra svært at være politisk opposition.

På den ene side er det normalt at søge indflydelse og være med til de nødvendige beslutninger, der skal træffes i sådan en vanskelig situation. Faren ved det kan så være, at man kommer til at 'stå helt i skyggen'.

Men på den anden side er det naturligt gerne at ville markere et alternativ og vise, at der måske er andre muligheder end det, som et siddende styre fremlægger. Risikoen ved det kan dog være, at nogle kan opfatte det som et forsøg på at finde 'hår i suppen', fremfor at være en del af løsningen.

Roskilde Avis har talt med Jette Tjørnelund, der i Roskilde Byråd er leder for det største oppositionsparti, som ved sidste valg opnåede seks mandater.

Socialdemokratiet, der nu har Tomas Breddam som borgmester efter Joy Mogensen, har til sammenligning 15 pladser og et sikkert flertal sammen med flere andre partier blandt de 31 medlemmer i byrådet.

Sammen i krisetid

- Hvis vi forstår at handle klogt nu under krisen, vil vi også stå stærkere bagefter, forklarer Jette Tjørnelund.

- Borgerne forventer med god ret, at byrådet samarbejder bredt i en krisetid. Det ligger dybt i os mennesker at rykke sammen og samarbejde, når verden på denne måde er vendt på hovedet.

- Byrådets opgave er ikke mindst at sikre tryghed og fornuftige rammer for kommunens dygtige ledere og medarbejdere, imens de nu omstiller driften på plejecentre, bosteder, skoler eller dagtilbud til en ny virkelighed, hvor stribevis af sundhedsmæssige anbefalinger skal opfyldes.

- Den politiske opgave for det samlede byrådet er, at hele kommunen skal godt videre. Fundamentet for den sunde debat om dette er inddragelse og at alle kort lægges åbent på bordet så ingen bliver i tvivl, hvad der foregår.

En krisestab

Jette Tjørnelund og Venstre har opfordret til at samle repræsentanter fra partier, foreningslivet og erhverv i en slags krisestab.

- Sådanne møder kan give os et nødvendigt førstehånds indtryk af situationen og indsigt i hinandens udfordringer hele vejen rundt.

- Vi har brug for hinanden for at se de nye muligheder, som krisen vil åbner for fremtiden. Samtidig er der brug for en vigtig offentlig debat i medierne og ad andre kanaler til at inspirere alle de deltagende aktører.

Venstre har sammen med de øvrige partier støttet en række tiltag med hjælpe og støtte til erhvervslivet i Roskilde for at afbøde den alvorlige økonomiske krise, der er kommet efter nedlukningen af landet.

- Jo hurtigere man sætter ind, desto mindre risiko er der for, at skaderne bliver uoprettelige og i sidste ende presser velfærden unødigt.

- Når Roskilde Kommune ikke selv har de nødvendige penge i kassen, er det ekstra vigtigt at være klar, når der nu åbnes for nye lånemuligheder. Det skal selvfølgelig foregå på en måde, så den økonomiske ansvarlighed bliver sat over styr.

- I disse tider spiller partipolitik en mindre rolle og inddragelse af alle parter en større. Det vigtigste er, at vi sammen kommer godt igennem, konkluderer Jette Tjørnelund.

tk