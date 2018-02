Byrådsmedlem Jeppe Trolle (R)

Jeppe Trolle (R): S-tog giver os et godt alternativ

- Hvis vi også får S-tog til Roskilde, har vi et godt alternativ for de mange pendlere mod København, når regionaltogene som nu er sat delvis ud af spillet på grund af fejlslagne indkøb af nye tog.

Sådan siger den radikale Jeppe Trolle, før Roskilde Byråd ved sit møde på onsdag skal udforme et trafik-oplæg fra kommunen. Det er et svar på Trafikministeriets udspil om at reducere togdriften gennem byen med op til en fjerdedel..

- Hidtil har et flertal i Roskilde jo afvist at få S-tog, fordi man mente, at det ville gå ud over vore mange regional- og ic-tog. Men nu er vi ved at miste dem alligevel, og så må vi tænke på en ny måde, mener Jeppe Trolle.

Den radikale er også uenig, når Roskildes hidtidige flertal frygter at miste regionaltog, fordi der kommer S-tog, og passagererne så bliver henvsit til dem.

- Passagererne fra Kalundborg, Holbæk, Borup og Viby, skal jo fortsat gennem Roskilde mod København, så derfor vil der også køre regionaltog, forklarer han.

Større fleksibilitet

Ifølge Jeppe Trolle vil S-togets forlængelse fra Høje-Taastrup til Roskilde give en langt større fleksibilitet.

- Når regionaltogene bliver sat delvis ud af spillet, som det er tilfælde i øjeblikket, er det godt at have et alternativ, som kan bruges.

- Læg mærke til, at Høje-Taastrup er modstander af en forlængelse af til Roskilde, fordi så vil de miste deres placering som knudepunkt. Det vil være til fordel for os.

Jeppe Trolle håber på, at partierne i byrådet kan nå frem til en fælles holdning ved mødet onsdag.

- Valgkampen er jo forbi nu, så det giver ingen mening at stå stejlt overfor hinanden. Hvis vi ikke en gang kan blive enige om et svar, er der ikke store chancer for, at staten og andre vil lytte til os, mener Jeppe Trolle.

