Jens Pedersen havde stor betydning for kulturlivet

Roskilde Avis - 07. december 2017 kl. 11:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er med beklagelse at vi erfarer, at Jens Pedersen er død efter kort tids sygdom. Jens Pedersen har haft helt afgørende betydning for Roskildes kulturliv, først og fremmest i sit store arbejde for Roskilde Kunstforening. Her var han formand fra 1984 til 2013. I 2014 blev han æresmedlem af foreningen sammen med sin hustru, Gerda!

Jens' betydning for Kunstforeningen kan ikke overvurderes. Takket være hans engagement og arbejdskraft fik Kunstforening mulighed for at etablere sig i Palæfløjen i 1991, hvor den siden har haft til huse. Af Jens' mange initiativer skal nævnes kunsttidsskriftet "Kunst og borger", og den årlige og succesfulde åbne censorerede "Roskilde Åben", der har været fast siden 1998. Det er også vigtigt at pointere, at under Jens' formandskab blev Kunstforeningen et attraktivt sted at udstille for veletablerede kunstner - noget som vi idag lever højt på.

Jens Pedersen påtog sig gennem årene flere betydningsfulde opgaver ud over selve arbejdet i Kunstforeningen. Fx. har han været aktiv frem til sin død i Folkeuniversitetet - bl.a. som formand fra 1989 til 2001. Et udbygget samarbejde med andre foreninger har også været afgørende for Jens, bla det stadig fungerende "Opera i Roskilde" i samarbejde med Musikforeningen og Teaterforeningen.

Som tak for sit aldrig svigtende engagement modtog Jens i 1999 Roskilde Kommunes Kulturpris.

Det skal også her nævnes, at Jens har haft stor betydning for det pædagogiske arbejde med film og medier her i landet, bla som formand for kulturministeriets "Arbejdsgruppe for børn og kultur" fra 1975 til 1984.

Jens har sat helt afgørende spor i Roskildes kulturliv, og vi kan kun sig et stor tak til ham for al det han har giver videre til os at forvalte. Det vil vi gøre med stor respekt.

Ære være hans minde.

På vegne af

Roskilde Kunstforening

Jes Nysten.