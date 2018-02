Se billedserie Jens Murillo med en 150 år gammel fransk lysestage. Den er fremstillet efter en livsfarlig metode, som dødsdømte fanger blev sat til at udføre - så slap de for guillotinen og overlevede en tid. Foto: Kenn Thomsen

Jens Murillo runder 75 og fejrer jubilæum med sit sjældne håndværk

Roskilde Avis - 10. februar 2018

- Jeg bliver ved med at arbejde som gørtler, så længe det er sjovt. Foreløbig har jeg ingen problemer med at komme herned på værkstedet i Strandgade fra Blågårdsstræde, hvor jeg bor.

Sådan fortæller Jens Murillo, der runder de 75 år den 18.feruar. Samtidig har han jubilæum som selvstændig gørtler efter at have prøvet meget andet.

I mange år solgte han kontormaskiner og møbler i Roskilde. Da jeg begyndte som ny journalist på Tidende i 1978, var alle skrivemaskinerne på redaktionen i Gråbrødrestræde fra Murillo.

- Men jeg har hele tiden fusket lidt med mit eget fag, og så fik jeg lyst til at starte på det igen, fortæller Jens Murillo.

Mellem sølv- og grovsmed

Når han skal beskrive sit fag, lyder definitionen sådan:

- Vi laver alt mellem sølv- eller guldsmede og til grovsmede. Dvs. ting, der er lavet af kobber, tin og messing.

Murillo er en af de få gørtlere, der overhovedet er tilbage. Han arbejder udelukkende med reparationer på det lille værksted i Strandgade.

Stedet bærer tydeligt præg af, at her bliver bestilt noget. Tingene er ikke gemt af vejen, men står fremme på bordene, så man finde dem i en fart.

Blandt de større opgaver, som Murillo udfører er restaurering i kirkerne. Bla. har han lavet de store lyskroner i Kr. Hylling og Tune.

- Men jeg laver også gerne små ting. Forleden kom en dame ind med et ødelagt beslag og ville købe et nyt. Det havde jeg ikke, men det gamle fik fire slag med hammeren på de rigtige steder, og så kunne hun glad gå hjem med det igen.

De rigtige venner

Jens Murillo har ikke et øjeblik fortrudt, at han for 45 år siden flyttede til Roskilde.

- Jeg har oplevet provinsbyens positive sider. Når man lærer folk godt at kende, får man rigtige venner, så det hele ikke er så overfladisk.

- Men så skal man også selv yde noget og være klar til at komme ud for at mødes med andre.

- Selv har jeg bl.a. været med i Rotary og i Håndværkerforeningen og har mødt mange interessante mennesker.

Mulle og Goldbach

Blandt de folk i Roskilde, der har betydet mest for Murillo, er den gamle malermester Fritz Goldbach.

- Han var et rigtigt godt menneske og hjalp mig på vej her i byen.

Roskildes tidligere viceborgmester Mulle Brønnum, der åbnede Café Mulle&Rudi sammen med hr. Frederiksen i Djalma Lunds Gård, gjorde også et stor indtryk:

- De skabte et naturligt samlingspunkt, hvor jeg er kommet i alle årene siden. Hun var en stor personlighed, og efter hendes død har Rudi gjort en stor indsats for at holde det i gang, indtil han nu må stoppe pga. alder.

Sammen med de øvrige stamgæster overvejer han i øjeblikket også, hvor de skal flytte hen, når 'Mulleriet' endegyldigt lukker inden længe. De har fået henvendelser fra flere restauratører, der er interesseret i at overtage det gode klientel.

Godt helbred

En tredje roskildenser, som Murillo især husker, er organisten og præsten Viggo Kanding.

- Han havde en særlig evne til at forene stor viden og kunnen med et muntert sind, husker Jens Murillo.

- Så længe mit gode helbred holder, fortsætter jeg med min virksomhed, der både er en hobby og giver smør på brødet.

- For at holde mig i gang går jeg også til fitness tre gange om ugen, og i den lune tid er jeg meget i mit sommerhus ved siden af Lindenborg Kro.

Reception på dagen den 18. februar klokken 14.00 på Håndværkeren i Hersegade, hvor der bydes på vådt og tørt samt underholdning.

Blå bog

Navn Jens Murillo.

Født 1943 på Frederiksberg, hvor faderen var malermester og moderen hjemmegående.

Den lille Jens spildte ikke for meget tid i skolen, og så ville faderen have ham i malerlære, ligesom storebroderen.

Men det ville han ikke og fandt i stedet som 14-årig en læreplads hos en gørtler på Amager, hvor han blev udlært fire år efter.

Efter soldatertiden ved trænet i Slagelse, var han med til at fabrikere nye antikviteter med gammeldags håndværkermetoder.

1961 skiftede han branche og begyndte at sælge kontormøbler og -maskiner.

I 1973 kom han til Roskilde og drev sin egen forretning frem til 1999.

Derefter gik han sammen med Kontor- og Datahuset.

2003 går han så tilbage i sit gamle fag og åbner butik samt værksted i Strandgade, bag roklubben.