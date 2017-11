Annie Larsen fejrer 70 års fødselsdag på fredag. (Foto: Jan Partoft)

Send til din ven. X Artiklen: Jeg er da min egen: Annie Larsen fylder 70 men fortsætter sit engagement Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jeg er da min egen: Annie Larsen fylder 70 men fortsætter sit engagement

Roskilde Avis - 20. november 2017 kl. 00:34 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Ingen skal bestemme over mig, sagde Venstres byrådsmedlem Annie Larsen i Roskilde Avis, da hun første gang blev valgt til byrådet i 1990.

Nu fylder hun 70 på fredag og holder stadig fast i sit motto: - Jeg er da min egen.

Hun er fortsat aktiv i politik, selv om det i skrivende stund ikke er sikkert, om hun er blevet genvalgt til byrådet. De personlige stemmer, der afgør det, er nemlig først talt op i løbet af onsdagen.

- Jeg er faktisk vokset op med Venstre, for min far var selvstændig bager og medlem af Venstre. Det har højt til loftet og plads til flere meninger, så der har jeg altid følt mig godt hjemme, siger den kommende fødselar.

Annie og ægtemanden, Jens flyttede til Roskilde i 1971, da han var blevet ansat ved Roskilde Politi. De havde regnet med at flytte tilbage til Jylland, når Jens var blevet uddannet ved politiet.

- Men vi blev så glad for byen og området, at vi er blevet her lige siden, fortæller hun.

Kollektivt hanemord

- For mig handler politik meget om almindelig sund fornuft, uanset hvem der foreslår det, siger Annie Larsen.

Blandt de sager, som Annie er glad af at have haft afgørende indflydelse på, er forslaget om 'kollektivt hanemord'.

Hele balladen startede med en galende hane på Baldersvej, som fik en politiker til at foreslå, at så skulle alle haner i Centrum forbydes. Det blev også vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget. Sagen blev indbragt for Byrådet.

- Jeg var den eneste i Venstre, som ikke ville stemme for, og da flere af socialdemokraterne hørte om det, ville nogle af dem heller ikke være med. Det var et tåbeligt forslag, som Roskilde desværre dengang blev landskendt for, og det skulle aldrig have været rejst.

- Så heldigvis faldt forslaget faldt. Det ville jo også have været helt skørt, hvis et liberalt parti havde gennemtrumfet den slags, mener Annie Larsen.

Joys inhabilitet

Annie Larsen kom også til at markere sig stærkt i sagen om Joy Mogensens inhabilitet.

Borgmesteren var blevet kæreste med direktør Jens Müller fra Erhvervsforum, der udfører betalte opgaver med erhvervs- og turisme-fremme for kommunen.

I første omgang mente både administrationen og et flertal i byrådet, at der ikke var foregået noget forkert, men Annie bed sig fast i sagen og endte til sidst med at få ret hos Tilsynsmyndigheden.

- Jeg har bestået Forvaltningsfaglig Afgangseksamen og lært om inhabilitets-reglerne, så derfor var jeg sikker på, at der var foregået noget forkert, forklarer Annie Larsen.

Hun er tilfreds med, at problemet nu er definitivt løst, efter at Jens Müller har fået job som turistchef i Vestsjælland, så borgmesteren aldrig mere kan blive inhabil på grund af ham.

Kan lære af andre

Selv om Annie Larsen runder de 70, har hun fortsat engagement og lyst til at fortsætte med sit arbejde. Både i menighedsrådet og i byrådet, hvis vælgerne giver hende mulighed for det.

- Jeg er specielt interesseret i ældreområdet og det forebyggende arbejde. På mit forslag har Roskilde Kommune blandt andet indført nuværende politik med rehabilitering for ældre, såkaldt: Hjælp til Selvhjælp.

- Ældre har meget bedre af at blive genoptrænet af forskellige terapeuter, end at blive passiviseret i f.eks. en kørestol og få hjemmehjælp. Det giver meget større livskvalitet og mere tilfredshed.

- Denne metode så jeg første gang i Fredericia og foreslog i Roskilde. I starten var der modstand, fordi nogle socialdemokrater har den samme 'Korsbæk-holdning' som i Matador om, at vi ved alting bedst her i Roskilde.

- Men vi skal ikke være så 'kloge', at vi ikke kan lære af de gode eksempler hos andre, og den åbenhed vil jeg altid gå ind for, forklarer en fortsat kampberedt Annie Larsen.

tk

Reception fredag den 24. november i Byparkens Restaurant, klokken 14.30-16.30.

Blå bog

Født: 1947 i Fjerritslev, nord for Limfjorden.

Voksede op i Ålestrup, hvor faderen og moderen havde en bagerforretning.

Blev elev på kommunekontoret efter bestået realeksamen.

Ville gerne have læst til jurist, men da faderen havde fået en blodprop i hjertet og havde nedsat arbejdsevne, var der ikke penge til det.

Flyttede til Roskilde i 1971, da manden Jens fik job hos politiet her.

Annie blev ansat hos Socialforvaltningen i Høje-Taastrup.

1973 skiftede hun til Roskilde Amts socialforvaltning, for at slippe for transport.

Her kom hun til at arbejde med tilkendelse af førtidspension, revalidering og støtte til køb af invalidebil.

1992 skiftede hun til Roskilde Statsamt med klagesager over kommunale socialrets-afgørelser og titel af ekspeditionsekretær.

Gennem ni år tager efteruddannelser på Forvaltningshøjskolen i København indenfor jura, kommunalforvaltning og økonomi på socialområdet.

:2007 Med kommunalreformen flytter jobbet til Nykøbing F. Efter næsten 3 år var Annie træt af transporttiden og gik på efterløn.

1990 Valgt til Roskilde Byråd første gang.

1994 formand for Teknik og Miljøudvalget i 12 år.

2006 formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

2012 Valgt til Domsognets Menighedsråd, hvor hun blev næstformand og siden er fortsat som menigt medlem.

2015 Fejrede 25 års jubilæum som medlem af Roskilde Byråd og blev Ridder af Dannebrog.