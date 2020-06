Jazzen blæser liv i Roskilde Teater

Glæden hos Roskilde Teater er stor, efter det igen er blevet muligt at vise teaterforestillinger. Foreningen har også handlet hurtigt, så på søndag 14. juni klokken 19.30 vises forestillingen Driving Miles i KunstSmedjen på Musicon.

I Driving Miles fortæller skrothandleren Steiner historien om chaufføren fra Molde i Norge - Svein Åge, der kører jazzmusikeren Miles Davis rundt til koncerter i hele Europa. Henning Mankell har skrevet den næsten H.C. Andersenske historie, der bygger på virkelige begivenheder, om mødet mellem jazzlegenden Miles Davis og chaufføren Svein Åge Johansen, der lærer hinanden at kende under jazzfestivalen i Molde og bliver venner for livet.