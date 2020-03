Jazz med klang fra New Orleans

Lørdagsjazzen har fået The Spirit of New Orleans til at spille 7. marts. Der er tale om et rutineret orkester, som er dannet ud fra ønsket om at spille et repertoire bestående af gospel, spirituals, hymns og traditionel jazz. Musik med dybe rødder i grundlaget for New Orleans-jazzen. Bandet blev dannet i 1990.