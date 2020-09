Jan Magnussen deltog i år i Le Mans med en Ferrari fra et lille privat-team, men beviste igen sine stærke evner til at køre stærkt. Foto: Harry Parvin/Photography:HarryParvin©Adrenal

Jan kørte sig op i Le Mans

Roskilde Avis - 21. september 2020

Roskildes stærke racerveteran Jan Magnussen leverede en stærk præstation i verdens hårdeste løb gennem 24 timer i den vestfranske by, Le Mans.

Efter en katastrofal start lykkedes det ham sammen med sine to makkere, at slutte på en overraskende 6. plads med deres Ferrari i GTE Am-klassen, hvor han stillede op for et private britisk team.

De tre kørere at kæmpe sig op ad listen i løbet, hvor effektivt teamwork og stærk og stabil kørsel af alle tre kørere viste sig at være opskriften på et godt resultat.

- Vi var udmærket klar over, at vi ikke havde en chance for at blande os i toppen af feltet, hvor eksempelvis den førende Aston Martin var lige så hurtig som nogle af bilerne i GTE Pro-klassen.

- Men ved at hele tiden at jagte de gode omgangstider og være effektive i pitlane og ellers holde os udenfor problemer i trafikken, så lykkedes os altså på magisk vis at arbejde os godt op og slutte som anden hurtigste Ferrari. Jeg vidste godt, at jeg ville blive den erfarne på holdet, men Richard og Max imponerende ved at være hurtige debutanter, også i de mørke nattetimer, fortæller Jan Magnussen.

- En sjetteplads er naturligvis langt fra en sejr, men under omstændighederne synes jeg godt, at vi kan klappe os selv på skuldrene. Vi fik en langsom bil til at blive hurtig, og vi undgik skrammer i et løb, som ellers var præget af ulykker og vilde kampe.

- For mig har det været en fed oplevelse at gennemføre et Le Mans med et lille privat team, hvor jeg ellers er vant til et stort fabriksteam. Det er bestemt ikke sidste gang, jeg siger ja til sådan en opgave igen, beretter den talentfulde racerkører fra Roskilde.