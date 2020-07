Jan Magnussen i Porsche-ræs

2020-udgaven af Porsche Carrera Cup Scandinavia spænder over seks afdelinger og i alt 14 løb. Jan Magnussen stiller op i anden afdeling, som køres 29. juli på den 4,2 kilometer lange nyopførte Drive Center Arena-bane uden for Fällfors, cirka 850 kilometer nord for Stockholm. Begivenheden sker, som så mange andre sportsbegivenheder lige nu, uden tilskuere.