Ældre skal have nemmere ved at vælge mad i Roskilde, mener Jan Herskov (DF).(Foto: Anette Gundlach)

Jan Herskov (DF): Ældremad skal være nem at vælge

Roskilde Avis - 08. maj 2018

- Det skal være nemt at vælge ældremad i Roskilde, siger medlem af Social- og Omsorgsudvalget Jan Herskov (DF).

Roskilde Avis skrev i den seneste udgave, at ældre i Roskilde skal være ferme til IT, hvis de vil bruge deres fritvalgsbevis til at bestille mad fra andre end Det Danske Madhus.

De ældre skal både kunne printe, scanne og opsøge leverandøren af maden, for at få mad fra andre, fortalte Jacob Mors. Han er netop stoppet med at bringe mad ud til ældre i Roskilde, fordi det var for kompliceret.

I Gribskov Kommune skal de ældre blot ringe til kommunen, så kan de få mad fra en anden leverandør.

- Vi skal have sagen op på vores møde så hurtigt som muligt. Det kan ikke passe, at det skal være så svært for de ældre at vælge mad i Roskilde, når det ikke er det i Gribskov, siger Jan Herskov og fortsætter:

- Mange af de ældre har jo slet ikke mulighed for at tage imod tilbuddet, når det er så svært.

I Roskilde kan de ældre i øjeblikket kun vælge Det Danske Madhus som leverandør eller bruge det komplicerede fritvalgsbevis, selvom de har ret til at kunne vælge mellem mindst to tilbud.

Sådan har det været siden starten af 2017, hvor Dit Madhus opkøbte den anden leverandør i Roskilde.

Madleverancen kommer i udbud i slutningen af i år.

- Det kan vi ikke vente på, vi skal have gjort det nemmere for de ældre så hurtigt som muligt.

Kommunemad til ældre

I øjeblikket er Roskilde Kommune i gang med udfærdige et udbud af ældremaden. Her er meningen, at maden skal laves på plejecentrene i kommunen, fortæller formand for Social- og Sundhedsudvalget Morten Gjerskov (S).

Jan Herskov mener ikke, Roskilde Kommune skal stå for maden til de visiterede ældre.

- Jeg synes, det er en rigtig dårlig ide. Vi har tidligere lukket kommunale køkkener for at spare, så skal vi ikke til at åbne dem igen.

- I stedet skal vi give de ældre nogle reelle muligheder, som de kan vælge imellem, siger Jan Herskov og henviser til en undersøgelse af ældremaden, der viste, at 82 procent var tilfredse med Dit Danske Madhus.

- Undersøgelsen viser jo, at rigtig mange er tilfredse med den mad, de får i Roskilde. Måske bliver de resterende tilfredse, hvis de får noget at vælge imellem, siger Jan Herskov.