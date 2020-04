Jakobskirken tænder levende lys for friheden

Mandag 4. maj fejres 75 års dagen for Danmarks befrielse fra den tyske besættelse over hele landet. Corona-pandemien har aflyst alle samværs- og fællesarrangementer, men det aflyser ikke fejringen af mindedagen i Jakobskirken.

- Mange familier kender til traditionen med at sætte tændte lys i vinduerne og i Jakobskirken vil vi gerne følge den tradition op med at lave en lystrappe.

Jakobskirken giver folk mulighed for at komme og sætte lys på trappen mellem klokken 19 og 23 mandag aften. Man kan selv have lys med, eller man kan, så længe lager haves, tænde et af de lys, som Jakobskirken har sat frem.