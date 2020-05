Jakobskirken holder pinse med blæser på

- I den første pinse troede folk i Jerusalem faktisk, at apostlene var fulde. Det var ikke normalt, at man henvendte sig til nogen, som man ikke kendte på forhånd, siger Mogens Ohm Jensen.

Det bliver også første gang i tre måneder, at der fejres nadver. Sognepræst Mogens Ohm Jensen lægger ikke skjul på, at han har lidt premiere-nerver. "For os er det vigtigt, at det sker hygiejnisk forsvarligt - og at det samtidig ikke virker sterilt i overført betydning. Nadver signalerer fællesskab, forsoning og fred, så plasthandsker og afstand er ikke sagen," mener sognepræsten. Det er der fundet en fin løsning på, inden for sundhedsmyndighedernes og biskoppernes retningslinjer.