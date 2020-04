Jakobskirke med tag-hjem-nadver

Påsken plejer at smage af fællesskab, kirke og lækker mad for mange verden over. Men alting er anderledes i år.

I Jakobskirken plejer man hvert år at holde nadvergudstjeneste skærtorsdag-aften efterfulgt af en middag for 70 personer.

Sædvanligvis laves maden af et stort hold frivillige med menighedsrådsformanden i spidsen. Men i år har kirken allieret os med Kongebakkens Slagter, så de både er med til at holde gang i det lokale forretningsliv og har sikkerhed for at hygiejnen er i orden.