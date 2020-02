Se billedserie Direktør René la Cour Sell og medarbejderne arbejder særligt med seks af FN's 17 bæredygtighedsmål.

Jagten på de grønne tal

For direktør René la Cour Sell skal Roskilde Kongrescenter være sund i mere end økonomisk forstand

- Mine medarbejdere kører 34 timers arbejdsuge - for jeg ved, de arbejder for meget. Så bliver folk glade, og arbejder endnu mere, så det er et super arbejdsgivertrick, griner René la Cour Sell, mens han viser rundt i det 20.000 kvm store, kommunalt ejede Roskilde Kongrescenter.

Han tiltrådte som direktør for de det, der i sin fulde længde rettelig hedder Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena, i oktober 2015, og siden har stedet været under konstant forvandling.

Bæredygtig rejse - Vi har skruet voldsomt op for aktivitetsniveauet, siger han og peger op på én af de skærme, der reklamerer for et kommende foredrag.

- Det var et eksperiment. Kan man virkelig lokke 900 mennesker til foredrag hver uge i en by af Roskildes størrelse? Og ja, det kan man godt. Jeg troede ikke på det i starten, men det giver så meget mening, siger han.

Mere aktivitet har den kedelige sideeffekt, at det sender strøm-, varme-, og affaldsforbrug i vejret.





Det har direktøren og de 30 medarbejdere imidlertid fuld opmærksomhed på, og en skærm på kontoret viser løbende forbruget sammenlignet med sidste år.

- Vi bruger i dag mindre strøm og varme end før Hal D blev bygget. Det fortæller noget om den rejse, vi er på, siger han.

4-dobbelt bundlinje Udover den økonomiske bundlinje arbejder René la Cour Sell både med bundlinjer for aktivitet, den sociale indsats og bæredygtighed.

Med særligt fokus på seks af FN's 17 bæredygtighedsmål er direktøren og hans medarbejdere i konstant proces med at minimere klimaaftrykket.

Han stopper op ved en orange maskine, der viser sig at være en pappresse. Et nyere indkøb til ikke mindre end 70.000 kroner.

- Giver det virkelig mening? Ja, det gør det. Den her maskine minimerer affaldsmængden og afleverer det på en måde, så det kan forbrændes. Vi kan faktisk minimere vores aftryk på miljøet og samtidig er den tilbagebetalt i løbet af 4,5 år. Pap fylder ad helvede til, men når du presser det, får du en meget højere pris for det. Og vi slipper for at bestille otte affaldscontainere efter en messe. Det er helt vildt, smiler René la Cour Sell.

Fælles projekt Medarbejderne har deltaget i flere workshops, hvor de alle har idéudviklet med henblik på at leve op til de bæredygtighedsmål, de har sat sig for.

Og alle tager ansvar for udviklingen af Kongrescentret i det daglige.

- Jeg bliver ved at blive chokeret. For nylig kom min tekniker og sagde, at vi bør skifte alle lysstofrør - og jeg kan huske, at vi skiftede dem for tre år siden. Men han laver en beregning, og det viser sig, at det kan betale sig i løbet af få år - både økonomisk og i forhold til CO2-udledning, siger direktøren.

Tidens krav Vi passerer gennem den største sal på 2600 kvm. Den enorme sal danner både rammen om store sportsbegivenheder og koncerter. Langs den ene væg står Nordeuropas største mobile tribune med 1800 siddepladser.

- Her er skidegod lyd herinde. Det sagde Simon Kvamm også, da Nephew spillede her. Hallen er bygget til det, og så er den sort, så man kan styre lyset på en helt anden måde, fortæller René la Cour Sell, mens vi skridter videre til arealerne uden for den store hal.

Her er der lavet lækre arbejdspladser i lyst træ til brug for de ventende forældre, mens afkommet sveder til en håndboldkamp.

- Det skulle vi have lavet for lang tid siden - de bliver brugt rigtig meget, fortsætter han og åbner ud til et af de helt nyrenoverede, vandbesparende toiletter.

- Vi har brugt en formue på alt det her, men det er nødvendigt for at følge med, siger han.

Grøn gevinst Alle de grønne og sociale investeringer er dog udgifter, som direktøren i høj grad også ser give indtægter, som Roskilde Kongrescenter ellers ikke ville nyder godt af.

- Vi brugte et par år på at blive godkendt til at blive brugt af Staten og Kommunernes Indkøbsservice. Det er et kæmpe arbejde at leve op til alle deres krav, men til gengæld må de nu bruge os - og det gør de. Så vores grønne investeringer giver mening. Der er en hel masse kunder, vi ellers ikke ville have, siger han.

Sol og regn En oplagt mulighed for yderligere optimering af kongres­centrets bæredygtighed ville være at inddrage det enorme tagareal til både solceller og vandopsamling.

- I øjeblikket har vi kun tilladelse til at have solceller på et lille hjørne af taget - så det har vi. Men vi kunne i princippet nærmest blive selvforsynende med strøm. Så det diskuterer vi lidt med kommunen, siger René la Cour Sell.

Det samme gælder de enorme muligheder for opsamling og genbrug af regnvand, som nu bare løber af tagene og løber i kloakkerne.

René la Cour Sell tiltrådte som direktør for Roskilde Kongrescenter i oktober 2015 efter Dan Hacke

Han er derudover formand for Roskilde Universitetscenters Internationale Kollegieboligfond samt formand for Fonden Roskilde SØV

Fra 2012 var René la Cour Sell administrerende direktør og partner i Normativ A/S, som arbejder med lederudvikling, og fra 2013 også administrerende direktør i Karrierefinder A/S. Han har sideløbende været formand for den erhvervsdrivende fond Settlementet, der driver en række socialøkonomiske virksomheder

René la Cour Sell har tidligere været direktør for både Danmarks Naturfredningsforening (2008-12) og Rådet for Sikker Trafik (2001-07)

- Jeg vil gerne bruge det til at vaske gulve og i vores toiletskyl. Men fordi her er offentlig adgang, må vi ikke bruge regnvand til toiletskyl. Det skal vi have gjort op med, for det kan simpelthen ikke passe. Jeg sætter gerne skilte op om, at man ikke må drikke vandet i lokummerne, griner direktøren.