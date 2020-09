Vandet fra hovedparten af Roskilde kommunes vandhaner skal i øjeblikket koges før brug. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Jagten fortsætter på forureningskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jagten fortsætter på forureningskilde

Roskilde Avis - 09. september 2020 kl. 18:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Drikkevandet i Roskilde og Lejre er testet fri for uønskede bakterier efter, at der i sidste uge blev meldt ud, at vandet var urent og skulle koges.

Nu er det store spørgsmål, hvor kom forureningen fra? Forsyningsselskabet Fors er på jagt efter kilden til forureningen.

- Vi har iværksat en undersøgelse af den mulige årsag til forureningen, så vi undgår lignende situationer. Vi ved, at forureningen er sket på Hornsherredværket eller i en af de tilhørende boringer, så det er her, vi sætter alle kræfter ind på at finde årsagen, fortæller produktionsdirektør Henrik Correll fra Fors.

- Vi gør, hvad vi kan for at finde årsagen, men hvis det viser sig at være en forbigående forurening, er det ikke sikkert, vi finder den. Derfor har vi igangsat en række tiltag for at forebygge, at noget lignende sker igen.

Erfaringer og viden fra andre forsyningsselskaber, rådgivende ingeniørvirksomheder og DTU er også sat i spil for at finde frem til den mulige årsag.

Der bliver taget flere prøver af drikkevandet hver dag, så der hele tiden er et overblik over drikkevandskvaliteten.