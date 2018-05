Jacob Mos har foreløbigt opgivet at køre rundt i Roskilde med Madvognen. Han mener, at kommunen gør det unødigt besværligt for ældre at købe mad gennem ham fra lokale spisesteder. (Foto: Privat)

Send til din ven. X Artiklen: Jacob Mos: Bureaukrati spænder ben for Madvogn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jacob Mos: Bureaukrati spænder ben for Madvogn

Roskilde Avis - 03. maj 2018 kl. 00:17 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fornøjelsen var kort, da Jacob Mors dukkede op med sin Madvognen i januar i Roskilde. Hans mission var at bringe mad ud til ældre visiterede mennesker og også andre, der gerne ville have maden fra hans lokale samarbejdspartner Roskilde Golfklub bragt hjem på privaten uden om kommunen. Men nu han føler sig tvunget til at stoppe. I hvert fald i Roskilde.

- Kommunens regler gør det ekstra svært for de ældre, siger en ærgerlig Jacob Mos, der er idemanden bag Madvognen.

Han synes, det er synd for de ældre, at de kun har en leverandør at vælge i mellem i Roskilde.

Jacob Mos bringer i forvejen mad ud til flere ældre i Gribskov Kommune.

- Der fungerer det godt og enkelt, og hver eneste uge kommer nye ældre til, siger Jacob Mos.

- I Gribskov skal de visiterede blot ringe til visitationen og bede om et skifte madudbyder, siger Jacob Mos.

Rodet bureaukrati

Jacob Mos forklarer, at i Roskilde skal de ældre igennem et uoverskueligt bureaukrati, der også kræver, at de er ferme ved en computer.

- I Roskilde skal de først printe et fritvalgsbevis ud fra kommunens hjemmeside, opsøge leverandøren og få udfyldt med CVR nummer og underskrift, derefter skal de aflevere eller scanne dokumentet til kommunen og vente på godkendelsen.

- Det går jo ikke, det kan ældre, der er visiterede til mad, jo for det meste slet ikke finde ud af.

- Hvis de da overhovedet har en computer. Det er jo mennesker, der ikke har så meget overskud mere, siger Jacob Mos.

Han forklarer, at derudover skal administrationen i Roskilde for hver madlevering udregne, hvor meget den ældre skal betale, og hvor meget kommunen skal betale.

Derefter skal de inddrive pengene fra borgeren, og først herefter får køkkenet sine penge.

Nemt i Gribskov

I Gribskov betaler man for den mad, man har bestilt med det samme, og så sender Madvognen en faktura til kommunen en gang om måneden for godtgørelse til madleveringen, forklarer Jacob Mos.

- Jeg bliver trist over, at det bliver gjort så besværligt for de ældre, der på den måde mister noget af deres valgfrihed.

- Vi bringer jo god mad ud fra lokale spisesteder, og de ældre kan selv vælge mellem småtspisende og almindelige portioner, siger Jacob Mos.

Han fortæller, at han har fået henvendelser fra flere andre kommuner for eksempel Lejre, der gerne vil være med til madvognens koncept.

- Køkkenet i Roskilde, som Madvognen samarbejder med, kan ikke holde en forretning kørende under disse forhold, men de har lovet at være standby indtil kommunen får kigget nærmere på de interne procedurer. Jeg håber på, at jeg snart kommer igen, slutter Jacob Mos.

relaterede artikler

Byrådsmedlem Jacob Søegaard (V): Det skal være nemt for de ældre 03. maj 2018 kl. 00:19

Jurist i Gribskov: Vi følger da også reglerne 03. maj 2018 kl. 00:10