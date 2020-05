Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Ja til besøg på plejecentre

Roskilde Avis - 04. maj 2020 kl. 10:02 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Social- og Omsorgsudvalget har mandag morgen været samlet for at finde en løsning, så beboerne på plejehjemmene i kommunen kan få besøg af familiemedlemmer. Besøgene kommer til at ske udendørs.

Nu er forvaltningen og de enkelte plejecentre gået i gang med at finde en løsning, der passer til de muligheder, der er de enkelte steder.

- Jeg er utroligt glad for, at vi nu kan gå i gang med at åbne for at vores ældre på plejecentre kan få besøg af deres pårørende igen, siger Morten Gjerskov (S), der er formand for Social- og Omsorgsudvalget.

- Der vil blive lavet lokale løsninger for de enkelte plejecentre, så vores medarbejdere bliver hørt grundigt. Det vil betyde, at der vil være forskelle i, hvornår der vil blive åbnet og hvilke løsninger hvert enkelt plejecenter vælger.

Næstformanden i udvalget, Karsten Lorentzen (DF), er i denne sag helt på linje med formanden.

- For Dansk Folkeparti har det været vigtigt at åbne op for besøg på plejecentre, men samtidig sikre, at medarbejderne ude på de enkelte steder kan stå inde for trygheden, og at det hele foregår inden for nogle kontrollerede rammer, siger han.

- Det synes jeg, at vi har opnået i dag. Beslutningen om åbning er nu lagt ud til de enkelte steder i erkendelse af, at det er ledere og medarbejdere, som bedst kender til forholdene på det enkelte sted.

Begge lægge også vægt på at der har været et stort savn hos beboerne på plejehjemmene for besøg.

- For mange ældre og deres pårørende har de seneste næsten to måneder været præget af alvorlige menneskelige afsavn. Selv om vi ikke med ét slag når tilbage til hverdagen, når vi trods alt et skridt på vejen, og det har været helt afgørende for os, siger Karsten Lorentzen.

I løbet af mandagen kommer retningslinjerne for besøgene fra forvaltningen.

- Jeg regner med, at de første besøg kan finde sted i løbet af kort tid, siger Morten Gjerskov.

- Der bliver dog forskel på, hvor hurtigt de enkelte plejecentre kan nå at lave besøgsfaciliteter. Det er jo lettere at finde plads, hvor der i forvejen er udearealer som på Kristiansminde i modsætning til Trekroner Plejecenter, siger formanden.

