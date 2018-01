Se billedserie Løbet køres i Hedeland på en 23 kilometer rundstrækning, der skal tilbagelægges en eller to gange.

Is-Stjerneløb i Hedeland

Roskilde Avis - 14. januar 2018 kl. 01:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 21. januar holder Roskilde Cykel Motion for 23. gang sit Is-Stjerneløb i Hedeland med op mod 300 mountainbike-ryttere, der skal tilbagelægge 23 kilometer i kuperet terræn i de gamle grusgrave. Deltagerne kan vælge at køre ruten en eller to gange.

Løbets kommissær, Ingolf Madsen går mest op i, at alle får en god oplevelse med fart, udfordringer og underholdning - men det skal også være sikkert for de deltagende ryttere.

- Vi har efterhånden en del erfaring med at arrangere sådan et løb for MTB-ryttere, hvor alle kan være med uanset niveau.

- Vi har sørget for at have sikkerhed i højsædet, og så har det været vigtigt for os at forsøge at undgå, at der opstår 'trafikpropper' på ruten. Det kan dog ikke helt undgås, da der er enkelte strækninger med singeltrack, der skal sikre, at der er udfordring for alle.

Prisen sat ned

Prisen for årets arrangement er justeret 20 kroner ned i forhold til sidste år, så det nu koster under 200 kroner. For det får deltagerne et godt og varieret cykelløb, gode oplevelser og hyggeligt samvær og en gang varm suppe efterfølgende.

Man kan også sagtens tage familien med, og der er i Hedeland mange muligheder for at se rytterne på tæt hold:

- Fra skibakken har man et fremragende overblik. Andre gode udsigtsposter er de syv høje og vinmarkerne, så det er også en af de bedre og sjove muligheder for at tage familien med til MTB-løb, siger Ingolf Madsen.

Praktisk info

