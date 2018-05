Irske håndværkere i ulovlig bil

Politiet fik i løbet af mandagen flere henvendelser fra villakvarterene i Roskildes østlige ende, om engelsktalende håndværkere, der faldbød deres arbejde. Fælles for henvendelserne var, at håndværkerne kørte rundt i en hvid varebil med engelske nummerplader.

Det lykkedes for politiet at finde håndværkerne på Anemonevej, hvor de var i gang med at rense fliser med en højtryksspuler. De havde fået jobbet ved at henvende sig uopfordret til husejeren.

I bilen, som de fem var kommet i, fandt politiet en folder, der fortalte, at de kom fra et firma. Et tjek viste dog, at der var tale om et fupfirma, der ikke var registreret hos danske eller udenlandske myndigheder.