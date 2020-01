Se billedserie Udvalgsformand Bent Jørgensen (V) forklarede, at Roskilde fortsat har en omfattende integrations-indsats for at få flere i arbejde som en aktiv del af samfundet. (Arkivfoto: Erling J.)

Integrations-debat: Rejs hjem med jer - Nej I har en plads her

- I skal rejse hjem så hurtigt som muligt - Nej, der er også en plads til jer i vores samfund, hvis I vil.

Sådan lød yderpunkterne i debatten, da Roskilde Byråd onsdag diskuterede og stemte om kommunens kommende integrationspolitik.

Dansk Folkepartis Gitte Simoni og til dels partileder Merete Dea Larsen stod for det første standpunkt, hvor partiet i øjeblikket prøver at markere sig på denne måde efter det dårlige resultat ved sidste valg.

Blandt de mest markante stemmer hos flertallet fra de andre øvrige partier for formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget Bent Jørgensen (V) og Socialdemokratiets ordfører i denne sag Tuncay Yilmaz, der er født i Tyrkiet og senere kom til Danmark.

De vil gerne give en plads i Roskildes lokalsamfund til indvandrere, som faktisk gør en indsats for det.

Integration eller hjemsendelse

DF havde stillet en række ændrigsforslag til fleretallets indstilling om kommunens fremtidige beskæftigelsespolitik. Heriblandt at det i fremtiden skulle hedde forsørgelses- og repatrierings-politik (dvs. hjemsendelse til oprindelsesland)

Men det blev afvist af alle de øvrige partier med 28 stemmer imod 3.

På et enkelt punkt fik DF dog medhold fra både Venstre, Konservative og Liberal Alliance: Kun 45 pct. af indvandrer-kvinderne er kommet i arbejde, og det er alt for lidt i et land med ligestilling.

Gitte Simoni (DF) havde i sit indlæg argumenteret med, at i det seneste budgetforlig med S og R for 2020 er Roskildes integrationsafdeling nedlagt som en selvstændig enhed med egen chef.

- Indvandrere skal ikke have særbehandling i forhold til alle andre borgere, argumenterede hun.

Til det kunne Beskæftigelses-formand Bent Jørgensen svare, at i Jobcentret var fortsat beskæftiget 35 mennesker med integration, hvilket er lidt færre end før, bl.a. fordi der ikke længere kommer så mange nye til landet.

Aktive medborgere

Bent Jørgensen fremhævede især tre punkter i den nye integrations-politik: Flere i arbejde, mere ligestilling og deltagelse i samfundet som medborgere.

S-ordfører Tuncay Yilmaz, der selv er født i Tyrkiet og først senere kom til Roskilde, var synlig berørt og glad over at kunne føre ordet i denne sag.

- Vi skal skabe endnu bedre betingelser for, at alle får lige muligheder for at kunne fungere som aktive medborgere. Samtidig skal vi have en konkret plan for bedre beskæftigelse blandt alle grupper, sagde han.

Jeppe Trolle (R) forklarede, at det ville være helt håbløst ikke at have en integrations-politik.

- Disse mennesker er jo her, og der er ikke udsigt til, at mange af dem kommer hjem. Derfor må vi sørge for, at de fungerer bedst muligt og bidrager til vores samfund.

Susanne Lysholm (El) mente, at Roskilde i høj grad har brug for en integrations-politik.

- Derfor er det også helt forkert, at partierne bag budgetforliget for 2020, nemlig S-DF-R, allerede har skåret kraftigt ned for dette område, mente hun.