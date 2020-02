Mange var mødt op på RO?s Torv for at se den nye film Krudttønden.

Instruktør Ole Christian Madsen i Kino: Angrebet på Krudttønden ændrede os

- Angrebet på Krudttønden ændrede os, fortalte instruktør Ole Christian Madsen, da han var i Kino for at fortælle om sin seneste film Krudttønden til forpremieren tirsdag aften.

- Før den 14. og 15. februar for fem år siden, var der ingen, der troede, at Danmark kunne blive indblandet i et terrorangreb, bagefter blev lovgivningen ændret, ting blev sat op på torve, og vi begyndte at kigge os over skuldrene.