Ingen busser onsdag: Buschauffører fortsætter strejke

Roskildenserne kommer igen i dag til at kigge langt efter busserne. Buschaufførerne fra Arriva har valgt at fortsætte strejken, som de begyndte på tirsdag morgen. Man forventer ikke at busserne kommer ud at køre igen resten af dagen.

Forhandlingerne med ledelsen blev ellers genoptaget onsdag morgen klokken syv, men ledelse og chauffører mangler altså stadig at blive enige med hinanden.

De ramte linjer er 201A, 202A, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 212, 216, 220 og 246.