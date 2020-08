Informationsmøde om HPV og vaccine

Danmarks Apotekerforening og Kræftens Bekæmpelse er gået sammen om en fælles indsats for at udbrede viden om HPV- vaccination.

I Roskilde har Svane Apoteket og Dom Apoteket indgået samarbejde med Roskilde Lokalforening, Kræftens Bekæmpelse. Begge apoteker har en stand med faktabaseret informationsmateriale om HPV- vaccinen. Formålet er at fortælle forældre, at der er en vaccine, der kan beskytte deres børn mod kræft. Mange er blevet vaccineret, men vi er ikke i mål endnu.

Onsdag 26. august klokken 18 er der endnu et tilbud, hvor man kan få mere at vide om vaccinationen. Her vil ledende overlæge Lars Alling Møller fra Gynækologisk Afdeling på Roskilde Sygehus holde et foredrag om emnet og svare på spørgsmål. Det sker på Svane Apotek i Skomagergade 19. Der er gratis adgang, og ingen krav om tilmelding. Arrangementet varer cirka en time.