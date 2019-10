Indvielse på Østervangsskolen med: Våde kys i rundkørsel

Anlæggets udformning er blevet til med hjælp af elever i Østervangsskolens Trafikgruppe. De havde fået til opgave at finde en måde at få forældrene til at benytte Kys & Kør rigtigt i stedet for at bruge det til parkeringsplads, mens de følger ungerne ind til klassen. Samtidig er den lille plads også fristende for dem, der skal ind for at handle i Fakta på Astersvej. De parkerede biler er med til at skabe trafikkaos og farlige situationer foran skolen.