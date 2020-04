Send til din ven. X Artiklen: Indbrudstyve holder sig væk under corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indbrudstyve holder sig væk under corona

Roskilde Avis - 04. april 2020 kl. 00:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indbrudstyverierne er gået drastisk ned under coronaepidemien, som holder mange folk hjemme i deres boliger. Det kan man tydeligt se på politiets daglige rapport om indbrud.

-Det er helt sikkert noget, vi vil kunne se i statistikkerne efterfølgende, siger Charlotte Tornquist fra Roskilde Politi. Hun pointerer, at det viser, at det skræmmer tyvene væk, at boligerne enten er beboede eller ser beboede ud.

Derfor er det også vigtigt, at folk stadig sørger for, at det ser ud som om, de er hjemme, hvis de tager i sommerhuset i påsken.

Her kan man enten sørge for, at der er en bil i indkørslen, postkassen bliver tømt, at der er lys i vinduerne ved hjælp af tænd sluk system, og at skraldespanden ser brugt ud.