Indbrud i supermarked

Fakta på Astersvej var natten mellem torsdag og fredag udsat for et indbrud. Tyven knuste en rude i et vindue ind til forretningens kontor. Forretningens alarm gik, da ruden blev knust. Tyven kom ikke ind i selve butikken, da den solide dør fra kontor til butik var låst. Der var ikke overblik over, hvad tyven var stukket af med, da indbruddet blev meldt til politiet.