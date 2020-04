Ild i campingpark

Ild i en campingvogn bredte sig til endnu en campingvogn, en båd og et buskads torsdag aften ved 19-tiden på Sdr. Mellemvej, hvor flere gamle campingvogne og biler er stillet hen i en have.

En forbipasserende opdagede røgen fra vognen, da vedkommende gik forbi. Han alarmerede politiet og fik nogle beboere ud fra et hus på grunden.

Ilden nåede at brede sig til de andre fartøjer før brandvæsnet fik styr på den.

Ejeren har fortalt, at han tidligere har haft problemer med, at unge opholder sig i de gamle campingvogne, der er samlet på stedet. Her skulle de sidde og ryge forskellig slags tobak.