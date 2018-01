Send til din ven. X Artiklen: Ild foran hoveddøren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ild foran hoveddøren

Roskilde Avis - 02. januar 2018 kl. 14:41 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En beboer på Blegdammen fik sig en ordentlig forskrækkelse, da ukendte gerningsmænd satte ild til ting lige foran beboerens hoveddør nytårsnat. Samtidig blev der sat ild til et skur lige i nærheden. Det blev gjort ved hjælp af fyrværkeri og småting. Politiet ved ikke om brandene var rettet mod nogen bestemt person.

Men det var ikke det eneste sted, at det nye år startede med brande. Rundt omkring i kommunen var Roskilde Brandvæsen ude for at slukke ild i forskellige containere.

På Valmuevej i Kirke Hyllinge gik der ild i et udhæng. Det var sandsynligvis fyrværkeri, der var årsag til branden, der bevirkede, at en gasflaske eksploderede og et vindue blev ødelagt. Ingen kom til skade ved branden.

Mandag aften kl. 22 fik politiet en anmeldelse fra Astersvej, hvor en 3-4 unge fyrede fyrværkeri af. Anmelderen mente, at de unge sigtede mod boligblokkene, som de dog ikke så ud til at ramme. Politiet fandt ikke frem til de formastelige, men kort efter blev en lignede episode ved viadukten ved Østre Ringvej anmeldt. Heller ikke her fandt politiet frem til afskyderne.